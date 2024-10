„Brücken bauen und Gräben überwinden“

Wir alle kennen Fälle, in denen wir grundverschiedener Meinung mit unseren Mitmenschen sind, und nicht selten führen solche Meinungsverschiedenheiten zu Streit, mithin sogar zum Scheitern einer Beziehung oder, in allerschlimmster Form, zum Krieg. Davor sind wir im Privaten nicht gefeit, nicht im Politischen, und gerade auch nicht in der Kirche. Synodalität aber öffnet uns einen Ausweg. Seit drei Jahren beschäftige ich mich mit der Methode der Anhörkreise. Man trifft sich in Kleingruppen, hier in Rom, mit Christen und Christinnen aus allen Kontinenten. Einzelne Standpunkte werden dabei abwechselnd mit Phasen des Schweigens vorgetragen; erst nachdem alles gehört und im Schweigen sowie Elementen des betenden Nachdenkens auch verinnerlicht ist, wird diskutiert, und stets versucht man, auch die eigene Meinung nie als endgültig zu sehen. Die Hoffnung und Erwartung ist, dass durch das Schweigen und Hinhören ein Prozess in Gang kommt, bei dem wir auch verschiedenste Standpunkte zunächst einfach nebeneinander legen können, wo wir sie schließlich im Bewusstsein bereden können, dass keiner von uns einzelnen je zu 100 Prozent richtig liegen kann und man sich näher ist, als ursprünglich gedacht. Ja, dass die Erkenntnis reift: wir alle haben trotz Unterschiede eine gemeinsame Aufgabe.