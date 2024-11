Ehrenzeichen des Landes für Krebsmediziner Greil

Der gebürtige Salzburger (Jahrgang 1957), der in Innsbruck Medizin studierte und „sub auspiciis“ abschloss, übernahm die Uniklinik für Innere Medizin III. in Salzburg im Jahr 2004. Greil ist vor allem auch ein Ausnahmeforscher auf seinem Gebiet. Rund 1.180 wissenschaftliche Publikationen veröffentlichte er selbst oder wirkte daran mit. Er ist außerdem Gründer des Krebsforschungszentrums SCRI-LIMCR. Die Klinik expandierte deutlich in seiner Ära. Gerade wird ein neues Gebäude am Areal der Landeskliniken gebaut.