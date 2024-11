Zwei Studenten an russischer Uni festgenommen

Wenn man als Ausländer in Russland studiert, übernimmt üblicherweise die Bildungsanstalt unangenehme bürokratische Angelegenheiten, wie etwa die durchaus komplexe Visumsverlängerung. Nichts ahnend suchten genau aus dem Grund zwei iranische Studierende das zuständige Kabinett an der Universität in Kasan auf. Dort seien sie jedoch auf „unmenschliche“ Weise geschlagen worden, berichtete IRNA unter Berufung auf eine Erklärung des iranischen Konsulats in Kasan.