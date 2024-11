80er-Legende Michael Winslow bei Wiener Comic Con

Er begeisterte als dauerquasselnder Larvell Jones in der Kult-Komödie „Police Academy“, erfreute die Fans in „Spaceballs“ und der deutschen Produktion „Zärtliche Chaoten“ – jetzt war Michael Winslow zwei Tage lang Top-Star der Comic Con in Wien-Leopoldstadt. Die Warteschlange für Autogramme und Fotos war jedenfalls lang und ging quer durch alle Generationen. „Es ist schön, dass ich vielen Menschen noch immer Freude bereite. Gerade in Zeiten, wo es mit dem Humor nicht mehr so gut bestellt ist wie früher.“