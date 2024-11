Svancer beendete eine schwierige Woche als Achter

Der Wind machte den Freeskiern beim Heimweltcup im Slopestyle am Stubaier Gletscher einen Strich durch die Rechnung. Die Qualifikation konnte weder am Donnerstag, noch am Freitag durchgeführt werden. Somit wurde sie am Samstag ausgetragen und zugleich als Endergebnis gewertet. Der Pinzgauer Matej Svancer klassierte sich als bester Österreicher auf Rang acht – sein drittbestes Weltcupresultat in dieser Disziplin.