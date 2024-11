Auf Mission 56 gilt für Wals: Nur nicht ausruhen

„Kommen ja oft erst gar nicht in diese Lage“

Historisch gesehen dreht sich ein Finale aber selten: 2005 waren beim einzigen Championat von Hörbranz sieben Punkte Vorsprung zu wenig. Wals-Urgestein Max Außerleitner erinnert sich noch an 1976: „Oft kommen wir ja erst gar nicht in die Lage. Aber damals haben wir um einen halben Punkt gewonnen.“ Tatsächlich: Die makellosen Klauser bogen Wals 24:16, daheim in der Schlussrunde mussten 8,5 Punkte Vorsprung her. Mit dem reaktivierten Franz Berger gab’s prompt eine Punktlandung.