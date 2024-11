„Wer führt gegen wen Krieg, wer gehört zu wem?“

Jedem Buch, das Sie schreiben, geht ein Konzept voran. Wie bauen Sie das zusammen, wie entsteht es?

Es entsteht aus der panischen Angst, dass ich am Ende nichts haben werde. Und aus Mangel an Vertrauen in meine Genialität. Ich muss mir also etwas ausdenken. Es ist jedes Mal ein bisschen anders. Ich frage mich, worüber ich schreiben will und welche formalen Möglichkeiten sich mit diesem Thema öffnen. Bei „Die verschissene Zeit“ ging es darum, sich zu erinnern, die Vergangenheit erlebbar zu machen. Da fiel mir das Rollenspiel ein, in dem sich auch andere Personen positionieren können. In meinem neuesten Buch, dem „Piksi-Buch“, arbeite ich mit dem Fußballkommentar. Ich setzte mir immer kleine Regeln, damit das nicht komplett ausufert, denn Erzählmöglichkeiten sind ja schließlich unendlich.