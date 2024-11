Schweizer Notenbank bereit zu Negativzinsen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist bei Bedarf bereit, neuerlich Negativzinsen einzuführen. „Ich möchte betonen, dass niedrigere Zinssätze plus negative Zinssätze nicht von unserem Werkzeugkasten ausgeschlossen sind“, erklärte der neue SNB-Präsident Martin Schlegel am Freitag bei einer Veranstaltung in Zürich.