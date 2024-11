Regionalligen stehen vor einer großen Reform

Seit Jahren ärgern sich manche Regionalliga-Klubs über zu weite Anreisen und zu wenig Attraktivität. Nun soll sich die dritthöchste Spielklasse grundlegend verändern. Die Regionalliga-Arbeitsgruppe hat am Freitag in einer Sitzung einen Vorschlag für eine Reform erarbeitet. Laut ersten Informationen soll es in der Saison 2026/27 zur Veränderung kommen. Zukünftig soll die dritte Leistungsstufe in vier Regionen – statt wie bisher drei – gespielt werden. Anschließend sollen aus den vier Meistern gemäß aktueller Beschlusslage des ÖFB-Präsidiums die zwei Aufsteiger in die zweite Leistungsstufe ermittelt werden.