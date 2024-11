„Es juckt mich wieder am Platz zu stehen“

Nach einer Schwächephase einigten sich der deutsche Bundesligist Union Berlin und das Trainerteam rund um den Schweizer Chefcoach Urs Fischer und seinem Salzburger „Co“ Markus Hoffmann im November 2023 auf ein Ende der Zusammenarbeit. Ein Jahr später ist das Duo immer noch „arbeitslos“. Allerdings bewusst. „Es geht mir sehr gut. Ich konnte in den letzten Monaten alles machen, was ich 13 Jahre nicht machen konnte. Ich war mit meiner Frau oft am Berg, habe viele Freunde getroffen und meinem Sohn beim Fußballspielen zugeschaut“, erzählt Hoffmann, der mit seiner Familie in Henndorf wohnt.