Mutiger Steirer verfolgte dreisten Tankbetrüger

Durch die lauten Rufe alarmiert, setzte sich der 24-Jährige in sein Auto, das in Fahrtrichtung geparkt war, und nahm die Verfolgung auf. „Der Mann hat Vollgas gegeben und ist Richtung St. Stefan gerast, vorbei an einer Schule, was zu dieser Zeit besonders kritisch ist. Durch seine wilden Fahrmanöver hat er einige Personen in Gefahr gebracht.“