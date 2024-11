Verkehrsfluss über die Donau ist garantiert

Eine wichtige Säule ist dabei die Ersatzbrücke. „Derzeit laufen konstruktive Gespräche mit dem Bundesdenkmalamt über die genaue Ausführung der neuen Brücke. Schließlich soll auch diese wieder 130 Jahre und länger halten“, so der Freiheitliche. Dazu muss der geschützte Bau aber adaptiert werden, ist etwa die Fahrbahnbreite nicht mehr zeitgemäß. Auch an der Höhe über dem Wasser muss sich etwas ändern, will man dem Schifffahrtsgesetz genügen.