13-jähriges Mädchen bei Urlaubsflug missbraucht

„Seine Hand war unter der Weste“

Am 29. August 2023 saßen der Angeklagte und die damals 13-Jährige nebeneinander im Flugzeug von Wien-Schwechat nach Bulgarien. Als das Opfer eingeschlafen war, griff er unter ihre Weste, die sie auf ihrem Schoß ausgebreitet hatte und berührte sie an den Oberschenkeln und im Intimbereich. „Seine Hand war unter der Weste, damit das niemand sieht“, so das Mädchen in ihrer Vernehmung.