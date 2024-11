Neues Parkhaus: Zwei Fliegen mit einer Klatsche?

Suche nach einer Lösung

In der Vergangenheit wurden sogar die Zeiten der gebührenpflichtigen Parkplätze verlängert. Man werde nun wohl nicht herumkommen, sich gänzlich neue Wege zu überlegen, eine Ganzjahres-Parkgebühr wird diskutiert. Eine Verkehrsstromanalyse soll bei der Lösungsfindung helfen – das Ergebnis: Der Verkehr ist von der Westseite kommend am stärksten, die Parkplatzsuche der Autofahrer erfolgt durch den ganzen Ort in Richtung Osten und dann wieder zurück.