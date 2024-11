US-Staat tötete zum dritten Mal mit Stickstoff

Jugendbande ermordete Anhalterin auf bestialische Weise

Im Jahr 1994 hatte Grayson Vickie Deblieux ermordet, die per Anhalter durch Alabama auf dem Weg zum Haus ihrer Mutter in Louisiana fuhr. Er war einer von vier Jugendlichen, die wegen des Mordes an der 37-Jährigen verurteilt wurde. Diese hatten der Frau eine Mitfahrgelegenheit anboten, anschließend in ein Waldstück verschleppt, wo sie erschlagen wurde. Danach warfen sie ihre Leiche von einer Klippe – sie kehrten später noch einmal zurück, um den Leichnam zu verstümmeln.