In der Ramsau geht es beim Weltcup auch um die WM

Ramsau derzeit konkurrenzlos

Ein internationaler Konkurrenzkandidat ist derzeit nicht in Sicht, schon die Nordische Weltmeisterschaft 2029 ging „kampflos“ an Lahti. Dieser Umstand alleine finanziert die WM freilich nicht. „Mit über 700.000 Nächtigungen jährlich ist die Ramsau ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Will man das erhalten, braucht es die Investitionen für eine WM“, appelliert Stadlober an die Politik.