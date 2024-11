Hoffen auf ein „Weihnachts-Wunder“ nach Notfall

Sie sind unzertrennlich, ihre Schicksale eng miteinander verbunden: „Max“, ein sechsjähriger Mischling, und „Sindy“, 15 Jahre alt und so klein wie ein Malteser, blicken in eine ungewisse Zukunft. Bislang hat sich eine Pensionistin aus dem Bezirk Oberpullendorf liebevoll um die entzückenden Hunde gekümmert. Doch nun hat die Besitzerin völlig überraschend eine schwere Krankheit ereilt, kurz darauf kämpfte sie noch gegen eine heimtückische Blutvergiftung an. Und der nächste Schock ließ nicht lange auf sich warten.