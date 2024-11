Sorgenfalten wachsen! Startelf-Debüt bei Bayern?

Wenn nun also Neuer nicht rechtzeitig fit wird, steht Peretz vor seinem Startelf-Debüt beim Rekordmeister. Für Kompany kein Grund nervös zu sein, wie der Belgier betont. „Daniel ist bereit, da habe ich keine Zweifel.“ Dann schob er mit einem breiten Grinsen hinterher: „Er hat es für seine Nationalmannschaft in den letzten zwei Spielen auch sehr gut gemacht, leider auch gegen Belgien“. Der junge Israeli überzeugte in den Nations-League-Partien gegen Belgien und Frankreich und brennt nun auch auf einen Einsatz für die Bayern.