VIP-Duftgeheimnisse ++ Ferres & Thiem als Helden

Manfred Baumann holte wieder Top-Stars wie Veronica Ferres und Dominic Thiem vor die Kamera – diesmal als Superhelden in Szene gesetzt. Außerdem lud „Kilian Paris“ zur glamourösen Feier: Welche Düfte lieben Silvia Schneider, Tara Tabitha, Venus Bahati & Co? Und was bringt unsere Promis dazu, die Nase zu rümpfen?