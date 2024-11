VIPs packen aus: Von Traumduft über Duft-Desaster

Die luxuriöse Duftmarke „Kilian Paris“ lud zu einer vorweihnachtlichen Feier in die Eden Bar im ersten Wiener Gemeindebezirk. Stars und Sternchen ließen sich das exklusive Event natürlich nicht entgehen! Doch welche Düfte lieben Silvia Schneider, Tara Tabitha, Venus Bahati & Co – und was bringt sie dazu, die Nase zu rümpfen?