Gleich zwei Unfälle bei Anschluss Dornbirn Süd

An beiden Pkw, die in den zweiten Unfall verwickelt waren, entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge wurden vom ÖAMTC abtransportiert. Die linke Fahrspur der A14 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten in der Zeit von 17.45 und 18.40 Uhr gesperrt.