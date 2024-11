Sorgerechtskrimi: Italien liefert Musikstar aus

Streit um das Sorgerecht für die Tochter

Traores Anwältin protestierte in einer Erklärung wegen der Auslieferung. Die malische Sängerin war am 20. Juni auf dem römischen Flughafen Fiumicino aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Sie war im Oktober 2023 in Belgien im Zusammenhang mit einem Streit um das Sorgerecht für ihre Tochter zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Seit Juni ist die Künstlerin in Italien inhaftiert.