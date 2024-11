Im Weihnachtsgeschäft droht neuerlich Streik

Die Gewerkschaft will ein Plus von 4,3 Prozent, die Arbeitgeber bieten 3,1 Prozent. Der Weg zu einem Ende der Verhandlungen ist noch weit. „Wir hoffen, dass wir heute gut abschließen können“, sagt Veronika Aigner-Lederer, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende bei Billa. „Sonst werden wir weitere Maßnahmen machen, bis hin zu Streiks“, kündigt Aigner-Lederer an. Nachsatz: „Wir haben ein Interesse daran, dass jeder jedem entgegenkommt.“