Austria Wien bindet Leistungsträger bis 2028

Das gab der Tabellendritte am Mittwoch bekannt. Der 26-jährige Innenverteidiger hatte sich Anfang Juli ohne Fremdeinwirkung einen Außenbandriss im Knie zugezogen und ist daher in dieser Saison noch in keinem Pflichtspiel zum Einsatz gekommen. Vergangenen Freitag gab er beim 3:1-Sieg im Test gegen Traiskirchen aber sein Comeback.