Ski Aggu stürmt am Freitag die Bühne im Empire

Schon am Freitag, 22. November, steht er auf der Bühne im Empire St. Martin – und das darf nicht verpasst werden, denn so nahe wird man dem Künstler so schnell nicht mehr kommen. 2025 wird es keine Clubshows, sondern nur mehr Hallenkonzerte und Festivals mit ihm geben.

Um 21:00 Uhr ist am Freitag (Allersdorf 20, 4112 St. Martin im Mühlkreis) Einlass, aber Tickets können bereits jetzt hier gesichert werden.