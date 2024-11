Musiala sauer: „Ich habe ihn schon angeschrien!“

Der späte Ausgleich in der Nachspielzeit durch einen umstrittenen Elfmeter trübte die Stimmung im deutschen Team. Elf Minuten nach seiner Einwechslung in der 72. Minute sah Florian Wirtz nach einem taktischen Foul die Gelbe Karte, die Folgen hat. Der Leverkusener fehlt der Mannschaft im ersten Viertelfinale der Nations League am 20. März 2025, wenn Deutschland auswärts entweder auf Italien, Kroatien oder Dänemark trifft (Auslosung am Freitag um 12 Uhr in Nyon).