Nagelsmann außer sich: „Das ist ein Wahnsinn!“

Deutschlands Teamchef Julian Nagelsmann nahm am Dienstagabend gleich neun Wechsel vor, in der Puskas-Arena in Budapest verblieben nur Kapitän Joshua Kimmich und Robert Andrich in der Anfangsformation. Felix Nmecha (76.) sorgte mit seinem ersten Länderspieltreffer für die Führung, Dominik Szoboszlai verwandelte einen von Robin Koch verursachten Handelfmeter weit in der Nachspielzeit zum Ausgleich (99.).