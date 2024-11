„Größte Unterstützer von Kickl ist der Präsident“

Das alte Sprichwort „Zu viele Köche verderben den Brei“ scheint wie gemacht für die derzeitigen politischen Entwicklungen in Österreich. Die mögliche zukünftige Regierung sieht das nämlich völlig anders. Die Motivation hinter diesem Bündnis ist klar: „die Kickl-FPÖ“, welche bei der Nationalratswahl auf Platz 1 gelandet ist, von der Regierung fernzuhalten. Bereits vor der Wahl wurde in nahezu jeder Pressekonferenz der Parteien betont, dass eine Regierungsbeteiligung der FPÖ unter Herbert Kickl ausgeschlossen werden müsse. Nun scheint sich dieser Plan konkret zu materialisieren. Ein Bündnis aus drei Parteien, die teils ideologisch weit auseinanderliegen, soll als Antwort auf die Herausforderungen der nächsten Jahre dienen. Dabei ist ein Blick nach Deutschland lehrreich: Die dortige „Ampelkoaliton“ ist völlig gescheitert. Die potenziellen Koalitionspartner betonen, dass man „kein Weiter-wie-bisher“ wolle und dass man „nicht zusammenarbeiten müsse. aber will“. Doch die Frage bleibt, ob das auch wirklich gelingt oder ob das Ergebnis eher an einen Brei erinnert, den niemand essen will.