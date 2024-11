„Genug für alle, aber nicht für jedermanns Gier“

Es gäbe aber auch viele vermögende Menschen in Österreich. „Manchmal hat man das Gefühl, es wird am unteren Ende der Gesellschaft sehr genau alles kontrolliert, ob auch jeder Euro richtig eingesetzt wird. Am oberen Ende der Gesellschaft ist das nicht der Fall. Es ist genug für alle da, aber nicht für jedermanns Gier. Und wenn ich an einer Benko denke, dann denke ich mir, ich würde mir auch dort volle Aufklärung, volle Aufmerksamkeit wünschen, um entsprechend zu schauen, wie hier auch mit öffentlichen Mitteln und mit Steuermitteln umgegangen wurde.“