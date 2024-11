Der nächste Schritt auf Bergmanns Karriereleiter

Eine interessante Runde stand am letzten Wochenende in der HLA am Programm. Während Leader Krems Handball Tirol mit 38:26 aus der Halle schoss, musste sich Favorit Hard im Heimspiel gegen 31:35 geschlagen geben. Fivers-Goalie Leon Bergmann analysiert mit uns die 10. Runde der HLA-Meisterliga. Im Sommer wechselt er in die Schweiz zu den Kadetten Schaffhausen.