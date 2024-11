Großfahndung nach Handyraub in Bregenz erfolgreich

Ein 19-Jähriger war am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in den Bregenzer Seeanlagen unterwegs. In der Hand hielt er sein Mobiltelefon. Genau darauf hatte es ein Unbekannter abgesehen, der sich ebenfalls gerade in den Seeanlagen aufhielt. Der Unbekannte entriss dem 19-Jährigen gewaltsam das Handy und flüchtete damit zu Fuß.