„Eine 0:0-Mentalität ist absolute Pflicht“

Die Eisbullen stehen vor dem Champions League Rückspiel heute in der Eisarena gegen Lahti Pelicans unter Strom. Darüber, dass das Hinspiel 2:1 gewonnen wurde, will niemand sprechen. „Für uns ist eine 0:0-Mentalität absolute Pflicht“, unterstreicht der Bulls-Coach, dass die Partie wieder bei null beginnt. „Sonst wird zu viel gerechnet, schockt ein 0:1, sorgt für ein Oh und Blabla“, erklärt David. Mario Huber, 1:0-Torschütze in Finnland, hat seine Philosophie: „Wir haben das Thema im Team gleich nach der Partie abgehakt, das Ergebnis dort gelassen – das Rückspiel beginnt bei 0:0.“ Erneut energischer Forecheck soll Trumpf bleiben, Ergebnisverwalten verboten sein.