Ferres: „Das könnten sich die Deutschen abschauen“

Egal ob an der Seite von Hollywood-Größen wie Pierce Brosnan oder in deutschen Erfolgsproduktionen – Veronica Ferres überzeugt seit Jahrzehnten mit ihrem Talent und Charisma. Im krone.tv-Interview erzählt sie, was es braucht, um in diesem Business zu bestehen, und was die Deutschen von den Österreichern lernen können.