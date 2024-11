Grazer TU-Campus wird als neuer Stadtteil gedacht

Am Areal stehen aber schon jetzt zwei Kräne: Der Campus Inffeldgasse wird aktuell um ein Zentrum für Cybersecurity erweitert. Drei weitere Gebäude sollen nach Genehmigung durch das Ministerium errichtet werden – ein Hörsaal-, ein Produktionstechnikzentrum und das „NAWI Graz Geocenter“. Aber auch an Details wie Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants wird gefeilt. Ziel ist ein breites Angebot zusätzlich zur aktuellen Mensa, sodass sich Studierende den ganzen Tag am Campus aufhalten können und Anrainer von dem neuen Stadtteil profitieren.