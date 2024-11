Kinder-Ausbeutung: Ungarin (56) in Wien verhaftet

Eine 56-jährige ungarische Staatsbürgerin wurde am Dienstagmorgen in Wien-Ottakring von Zielfahndern des Landeskriminalamtes festgenommen. Gegen die Ungarin liegt seit Donnerstag ein EU-Haftbefehl vor. Sie sei wegen sexueller Ausbeutung von Kindern und Missbrauchsdarstellungen in Ungarn bereits verurteilt worden.