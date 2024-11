Überholmanöver ging schlimm schief: zwei Verletzte

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Weilhartlandesstraße L501. Eine 68-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Braunau lenkte ihren Pkw von Ostermiething kommend in Fahrtrichtung Riedersbach. Nach dem Ortsgebiet Ostermiething überholte die Lenkerin auf der Freilandstraße einen vor ihr fahrenden LKW samt Anhänger und dürfte dabei den ihr entgegenkommenden PKW, gelenkt von einem 68-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Braunau, übersehen haben.



Auto wurde in Weise geschleudert

Es kam zu einer frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Lenkerin gegen den LKW-Anhänger und folglich in die angrenzende Wiese geschleudert. Die Lenkerin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch das Rote Kreuz in das UKH Salzburg eingeliefert. Der 68-jährige Autofahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde durch den Notarzthubschrauber ebenfalls ins UKH Salzburg geflogen.