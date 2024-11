„Irgendwann raubt das den Spaß an der Sache“

24 Rennen hatten und haben die Fahrer in der laufenden Saison über den Planeten verteilt zu absolvieren. Zu viele, wie Jos Verstappen in einem Gespräch mit der offiziellen Website seines Sohnes klarstellt: „Ich denke, dass dieser Trend irgendwann den Spaß an der Sache raubt. Als ich anfing, gab es nur etwa 16 oder 17 Rennen. Jetzt sind es 24, und das merkt man den Leuten an - auch den Mechanikern, die ständig unterwegs sind.“