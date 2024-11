Kunasek: „Es ist kein Porzellan zerschlagen“

Wahlkampfthemen gab es jedenfalls zahlreiche: Etwa zur Frage, ob im Bezirk Liezen ein neues Leitspital gebaut werden solle. Kunasek: „Wir wollen keinen Neubau in Stainach-Pürgg, wie das von Christopher Drexler (ÖVP) vorgeschlagen wird. Wir wollen vielmehr das bestehende Spital in Rottenmann zu einem Leitspital ausbauen. Wenn ich Landeshauptmann bin, werde ich beim geplanten Neubau in Stainach sofort die Stopp-Taste drücken.“