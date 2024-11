Ulmer nach Graz? Der GAK bestätigt das Interesse!

420 Spiele in der Bundesliga, 29 in der Champions League und 35 in der Qualifikation zu dieser sowie 61 Spiele in der Europa League – all das ist ein kurzer Auszug aus der Vita von Andreas Ulmer. Dazu wurde er 14 Mal Meister und gewann darüber hinaus zehnmal den österreichischen Cup. Und nun steht der 39-Jährige vor einem möglichen Engagement beim GAK! Er soll auch bereits im Trainingszentrum Weinzödl zu Gast gewesen sein.