„Mit der Pflege darf kein Gewinn gemacht werden“

Die Realität zeige, dass Gewinne abgeschöpft werden und dies zulasten der Pflegequalität und des Personals geht, kritisierte auch SPÖ-Klubobmann Roland Fürst: „Die Pflege- und Gesundheitsbranche ist ein lukrativer und sicherer Anlagemarkt für Aktieninvestoren und Konzerne geworden.“ Fürst bekräftigte auch erneut seine Kritik am Verkauf der Vamed an ein französisches Unternehmen. Bei einer Kuratoriumssitzung des Anton-Proksch-Instituts am vergangenen Freitag sei dieses Thema erstmals auf der Tagesordnung gestanden. Er habe sich dabei dagegen ausgesprochen, schilderte der SPÖ-Klubchef.