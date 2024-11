Wie Spitäler reagieren, wenn Patienten ausrasten

Wartezeiten sind Konfliktgrund Nummer eins

Die OÖ Gesundheitsholding sowie das Ordensklinikum bieten daher an ihren Standorten Deeskalations-Kurse für Mitarbeiter an. Christine Haas ist eine von sechs Trainerinnen des Ordensklinikums. Der Hauptgrund, warum Patienten in Rage geraten, seien Wartezeiten. Die Diplomkrankenschwester nennt ein Beispiel: „Ein Patient weiß seit einem Dreivierteljahr von einem Termin in der Ambulanz, kommt ins Krankenhaus, ist der Meinung, dass er sofort dran kommen muss, stellt dann aber fest, dass da noch zehn andere vor ihm sind.“