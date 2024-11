Mann nötigte Frau auf Straße gewaltsam zum Oralsex

Es war gegen vier Uhr in der Früh, als die Frau mit ihrer Freundin die Disco in der Lansstraße verließ. Eigentlich hätte es ein entspannter Abend werden sollen, doch schon zuvor wurde die 53-Jährige von ihrem Bekannten in dem Club sexuell belästigt. Der Mann soll der Frau zuerst ans Gesäß gefasst und dann versucht haben, sie zu küssen. „Beide Male gab die Frau deutlich zu verstehen, dass der Mann das unterlassen solle“, schildert auch Polizeisprecherin Barbara Gass am Montag.