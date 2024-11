Rangnick: „Viel besser kann man nicht spielen“

Christoph Baumgartner (ÖFB-Stürmer): „Wir waren über weite Strecken klar dominant. Ich kann mich an wenig Chancen der Slowenen erinnern. Wir müssen einfach das zweite Tor machen. Am Ende muss ich das Tor beim Stand von 1:1 machen. So stehen wir mit einem Unentschieden da und sind enttäuscht. Rund um die 60., 70. Minute sind wir zu sehr in den Verwaltungsmodus gegangen. Trotz allem waren wir die dominante Mannschaft, hatten das Spiel im Griff. Solange es 1:0 steht, ist jeder Gegner noch am Leben. Das hat heute gefehlt, dass wir das Spiel zugemacht haben.“