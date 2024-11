Arnautovic schüttelt den Kopf: „Es tut sehr weh!“

Nun im Play-off

Es kam, wie es kommen musste. In der 81. Minute gelang Sloweniens Adam Gnezda Cerin der Ausgleich. „Wir haben das Spiel komplett dominiert“, ärgert sich Arnautovic. „Es ist bitter und tut sehr weh!“ Als Gruppenzweiter geht es nun im März 2025 mit dem Play-off um den Aufstieg in Liga A weiter. Gegner ist ein Pool-Dritter aus der höchsten Spielklasse, die Auslosung erfolgt am Freitag.