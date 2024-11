Verdienstzeichen für Strahlenschützer

Ehrenzeichen in Bronze, Silber und Gold verliehen

Acht Einsatzkräfte, die im Strahlenschutzdienst tätig sind, wurden kürzlich mit der prestigeträchtigen „Pro Merito“-Auszeichnung der Seibersdorf Labor GmbH geehrt. Walter Kopinits bekam das Verdienstzeichen in Gold, Jürgen Kopinits in Silver. In Bronze wurde die Auszeichnung an Adolf Binder, Peter Horvath, Siegfried Knar, Günther Köstner, Philipp Werderitsch und Martin Zechmeister verliehen. Ein besonders Augenmerk der Einsatzkräfte liegt dabei auf der fachlichen Information der Bevölkerung, der Wissensweitergabe sowie den Leistungen der Einsatz- und Hilfsorganisationen für den Notfall.