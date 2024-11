Ab der Wochenmitte auch Schnee in tieferen Lagen

Letzte Störungsreste ziehen am Donnerstag in der ersten Tageshälfte ab, die Bewölkung lockert nach und nach auf und die Sonne scheint verbreitet. Lediglich im Norden können vereinzelte Schnee- oder Schneeregenschauer auftreten. Die Schneefallgrenze sinkt aufgrund der kalten Luftmasse meist auf unter 100 Meter Seehöhe ab. Ab dem Nachmittag ziehen dann von Südwesten her wieder dichtere Wolken auf und trüben den Himmel. Im Westen können dabei in den Abendstunden erster Schneeregen und Schneefälle auftreten. Der Wind weht im Tagesverlauf oft lebhaft bis stark, besonders im Norden des Landes, aus westlichen bis südlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus sechs und plus zwei Grad, die Tageshöchstwerte zwischen minus zwei und plus sechs Grad.