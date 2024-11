Trafik-Überfall: Angebliche Geisel war Komplizin

Das räuberische Duo trat bereits am Freitag in Aktion. Gegen 15.45 Uhr betrat eine 36-jährige Frau eine Trafik in Hohenems. Der Angestellten zeigte sie ihr Taschenmesser und forderte Bargeld. Wenig später zog sie eine vermeintliche Kundin zu sich, die sie ebenfalls mit dem Messer bedrohte.