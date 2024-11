Bewaffneter verschanzte sich in Lokal bei Paris

Laut französischen Medienberichten ist der Mann der Sohn des Restaurantbesitzers. Er habe ein Messer bei sich gehabt und sich in dem Lokal in Issy-les-Moulineaux (südwestlich von Paris, Anm.) am Samstag zeitweise mit mehreren Angestellten verschanzt. Für die Gäste selbst habe keine Gefahr bestanden, heißt es.