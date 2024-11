Gleitschirmflieger kam mit Hubschrauber ins Spital

Eine vierköpfige Gruppe aus Bayern bestieg am Samstag den Hohen Sarstein in Bad Goisern. Statt über den Wanderweg wieder zu Fuß abzusteigen, plante die Gruppe mit Gleitschirmen in das Tal hinunterzufliegen. Gegen 14.30 Uhr starteten die Freunde nacheinander, direkt vom Gipfelbereich des Hohen Sarstein, wobei ein 41-Jähriger als Letzter der Gruppe zu starten versuchte. Dabei zog er seinen Gleitschirm auf und glitt knapp über dem Boden einige Meter talwärts. Doch er nahm dabei zu wenig Höhe auf, um über einen direkt vor ihm liegenden Stein zu gleiten.