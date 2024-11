Heli-Einsatz: Gleitschirm blieb in Fichte hängen

In sechs Meter Höhe hingen am Sonntagvormittag ein 41-Jähriger und seine 46-jährige Lebensgefährtin in einer Fichte in Anger (Bezirk Weiz) fest. Ihr Landeanflug im Tandem-Gleitschirm war missglückt, die 46-Jährige musste mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins LKH gebracht werden.